Jayson Tatum sufre un hecho inédito en su carrera con Boston Celtics ante New York Knicks en NBA

Boston Celtics vivió una dura derrota en su visita a New York Knicks, en el cierre de la jornada de lunes en National Basketball Association (NBA), donde su máxima figura Jayson Tatum vivió una situación inédita en su carrera.

El encuentro se disputó ante un repleto Madison Square Garden, donde el elenco de Massachusetts defendía su liderato de la Conferencia Este ante un cuadro que venía en racha de cinco triunfos consecutivos.

Y los Celtics la pasaron pésimo, no sólo porque perdieron por 94-109, o porque fueron superados por Milwaukee Bucks en su zona, por si esto fuera poco Tatum vivió la peor noche de su carrera en NBA.

Tatum sufre hecho inédito en su carrera NBA



Restando 3:46 minutos para el final del encuentro, el alero de 24 años le reclamó airadamente una acción al árbitro JB DeRosa, quien en vez de cobrarle falta técnica, decidió expulsarlo directamente del lance, sufriendo esto por primera vez desde su llegada a la liga en 2017.

"Traté de hacerle un cumplido. Le dije que era el juego mejor arbitrado del que he sido parte. Lo decía en serio. No me fue tan bien", reconoció Tatum al término del partido.