Este sábado, Kyrie Irving habló con la prensa sobre su futuro para darle tranquilidad a Kevin Durant y Brooklyn Nets de que regresaría a la franquicia con un nuevo contrato para las próximas temporadas de la National Basketball Association (NBA).

"Una vez que comience el verano, sé que tendremos conversaciones, pero no hay forma en que deje a mi hombre siete (Durant) en ningún lado", dijo el base sobre su inminente decisión, dado que su contrato estaría por finalizar. Sin embargo, no hay que relajarse, KD.

Que Irving de su palabra no es la mejor señal de seguridad. De hecho, esto ya pasó con Uncle Drew, y estos antecedentes donde no fue fiel a sus propias declaraciones, deberían darle a los Nets y a Durant un poco de nervios, porque nunca se sabe cuando puede cambiar de opinión.

Los antecedentes de Kyrie Irving

Cuando estuvo en Boston Celtics, dio un discurso para los fans que esperanzó a toda la ciudad en 2018. "Si ustedes me aceptan de vuelta, planea volver a firmar aquí", dijo el #11, que para la campaña 2019-20 ya se encontraba en la franquicia neoyorquina.

En un anterior antecedente, en 2013 le preguntaron si alguna vez se iría de Cleveland Cavaliers, el equipo que lo seleccionó en el Draft de 2011. "No. No me iré. No me iré", exclamó en aquella oportunidad, para años más tarde desembocar en Boston, a pedido suyo.