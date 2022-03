La ciudad de New York hizo una excepción para las personas no vacunadas contra el coronavirus y Kyrie Irving ya tiene fecha para debutar en Brooklyn con Kevin Durant. ¡Ni LeBron James, ni Giannis Antetokounmpo los paran!

El camino rumbo al título de la NBA 2022 se empezó a complicar y con una racha de 11 derrotas parecía que ni el mismo Kevin Durant los podía salvar, pero… El temible dúo de Brooklyn Nets está de vuelta y Kyrie Irving recibió la buena noticia que podrá jugar en condición de local.

Con la presión de estar en las posiciones del Play-In, los Nets empezaron a ganar sin James Harden en el equipo. Sin embargo, cada vez que Durant y compañía jugaban en Brooklyn no podían contar con Irving y los asistencias al estadio Barclays Center se perdían de espectáculos como una noche de 60 puntos.

Ahora todo cambió y el dúo más temible de la temporada NBA 2021-22 también podrá jugar en Brooklyn. Equipos como Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y Miami Heat de Jimmy Butler empiezan a temblar porque Irving y Durant tendrán más rodaje para un hipotético duelo en Playoffs.

Según informó Shams Charania, del portal The Athletic, Eric Adams, alcalde de New York, decidió hacer una exención para que deportistas y artistas que no se han vacunado contra el coronavirus puedan desempeñarse en sus lugares de trabajo. ¡Kyrie Irving y Kevin Durant festejan!

Kyrie Irving tiene todo listo para debutar en Brooklyn junto a Kevin Durant en la NBA 2022

Al tener el permiso de jugar en condición de local, Brooklyn Nets podrá contar con Kyrie Irving para el juego contra Charlotte Hornets del domingo 27 de marzo a las 19:30 ET. El equipo liderado por Kevin Durant ahora si no los para ni LeBron James, ni Giannis Antetokounmpo.