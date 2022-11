Antes de que comience la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA), los nervios alrededor de los Brooklyn Nets eran altos: Kevin Durant, figura máxima del equipo, había pedido un intercambio.

Kyrie Irving y Steve Nash fueron los siguientes dolores de cabeza. El entrenador fue echado y reemplazado por Jacque Vaughn, mientras que el base se encuentra en el medio de un escándalo por apoyar una película con comentarios antisemitas, y ya es una tendencia en su paso por Brooklyn.

KD habló de todo esto con Chris Haynes de Bleacher Report. Se refirió a su relación con Nash, a quien quería fuera antes de ir para atrás con su pedido de traspaso, de lo que también habló. Y tuvo que aclarar su posición con respecto al tema de Irving.

Kevin Durant rompió el silencio

“No fue nada difícil pedir un intercambio porque se trataba de baloncesto. Me dirigí a ellos y les dije: ’Oye, no me gusta cómo nos estamos preparando. No me gustan las prácticas de tiro. Me gustan los entrenamientos. Necesito más. Quiero trabajar en más cosas. Hazme responsable. Pégame durante los análisis si eso te va a ayudar a ponerte en la cabeza de los demás. Quiero hacer más cierres. Quiero trabajar en más ejercicios en la práctica’”, expresó sobre las razones de su pedido de intercambio y diferencias con Nash, aunque fue más contundente después. “Cuando todos jugamos para la mierda, sabes a la única persona que van a mirar. Por eso pedí el intercambio”.

“Mucha gente dice que no soy un líder porque no le dije a Kyrie que se vacunara… O no condené a Kyrie por dejar el equipo… No voy a decirle a un hombre adulto lo que puede hacer y no puede hacer con su propia vida y diseccionar sus puntos de vista o cómo piensa sobre cosas”, expresó.