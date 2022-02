Los aficionados de la NBA aún intentan recomponerse de la bomba en la fecha límite de intercambios que tuvo a James Harden como protagonista al dejar a Brooklyn Nets para irse rumbo a Philadelphia 76ers. ¿Qué piensa Kevin Durant de los sucedidó? KD rompió el silencio.

Harden no salió de la mejor manera de los Nets porque se dieron a conocer que tuvo diferencias con Kyrie Irving, por la no disponibilidad en juegos como locales debido a que no está vacunado contra el covid-19, y Kevin Durant, por la cultura del equipo de Brooklyn.

Kevin Durant empezó a calentar el ambiente de la NBA con un ‘Me Gusta’ que anunciaba los deseos de James Harden sobre dejar a Brooklyn Nets y luego tendría una épica reacción cuándo le preguntaron qué pensaba del intercambio bomba ‘La Barba’.

Un jugador de pocas palabras. Hasta el momento, Durant no había mencionado el nombre de Harden en la primera aparición en los medios de comunicación desde la salida de James, pero el momento tenía que llegar y decidió romper el silencio sobre lo sucedido. ¿A KD le alegró el intercambio de ‘La Barba’?

Kevin Durant rompe el silencio y habla sobre el intercambio de James Harden en la NBA

“James no tiene que explicarle nada a nadie, es su propio hombre. Él toma sus decisiones sobre su carrera por sí mismo, no le debe ninguna explicación a nadie y yo no estaba buscando una. Me alegro de que hayamos hecho esto (el intercambio). Ahora podemos avanzar y alejarnos de este ruido de lo que puede suceder, así que me alegro de que podamos superar eso. James no le debe una explicación a nadie, esta es su vida”, concluyó Kevin Durant.