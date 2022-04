Kobe Bryant a seis años de su despedida épica de la NBA: 60 puntos y Mamba Out

La figura de Kobe Bryant sigue viva entre los fanáticos de la National Basketball Association (NBA), y es que a dos años de su lamentable partida, existen fechas que nos lo hacen recordar para toda la vida, una de ellas, la de un día como hoy 13 de abril, hace exactamente cinco años.

Era el término de la temporada regular 2015-2016, cuando el entonces Staples Center recibía el último partido de Los Angeles Lakers, sin opciones de llegar a los Playoffs, recibiendo a unos Utah Jazz que se jugaban la clasificación a una Postemporada, que sería la mejor del último tiempo.

En aquel partido, Bryant disputó 42 de los 48 minutos en cancha, y firmó unas estadísticas que, a seis años de la hazaña, se convirtieron en leyenda: 60 puntos, con un 44 por ciento de efectividad en tiros de campo, además de cuatro rebotes, cuatro asistencias, un robo y un bloqueo.

A seis años de la épica despedida de Kobe Bryant



Pero quizás el momento más épico ocurrió tras el partido, donde el nacido en Filadelfia tomó el micrófono y se dirigió a sus seguidores, señalando que "no puedo creer lo rápido que pasaron 20 años esto es absolutamente una locura", y junto con agradecer a su familia, a quienes "no hay manera de que pueda agradecerles lo suficiente", para terminar con la épica frase "Mamba Out!".

"Esta temporada es todo lo que me queda para dar. Mi corazón puede soportar los latidos. Mi mente puede manejar la rutina, pero mi cuerpo sabe que es hora de decir adiós", sostuvo Kobe Bryant tras el adiós a la NBA en una columna para The Player's Tribune. Inolvidable.