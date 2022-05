Durante la final de la Champions League 2022 Real Madrid vs. Liverpool, fans le gritaron a LeBron James que Michael Jordan es mejor en la NBA y así reaccionó. ¡Video!

El mundo del fútbol se paralizó por 95 minutos durante la final de la Champions League 2022 Real Madrid vs. Liverpool y LeBron James no faltó a la cita, ya que es uno de los propietarios del equipo inglés. Sin embargo, los aficionados no recibieron a la estrella de Los Angeles Lakers como esperaba.

La final se retrasó unos minutos por inconvenientes a las afuera del Estadio de Francia y eso le dio tiempo a LeBron para encender las redes sociales con un mensaje a los aficionados de Liverpool. ‘El Rey’ alcanzó a llegar al partido, pero…

Las 19 temporadas que lleva al más alto nivel en la NBA y los cuatro campeonatos hasta la campaña 2021-22 son dos de los muchos argumentos que tiene LeBron James para pelearle el GOAT a Michael Jordan en las discusiones deportivas. En esta ocasión, MJ volvió a ganar.

El impacto y legado de LeBron es tan grande que atraviesa las fronteras del deporte y mientras en la NBA se daba a conocer la noticia del nuevo entrenador de Los Angeles Lakers, en la final de la Champions League recibieron a James con nadie más y nadie menos que Michael Jordan.

La reacción de LeBron James cuando le gritaron que Michael Jordan es mejor en la NBA

Según la cuenta de Twitter Zona Madrid, que tiene más de 297.000 seguidores, mientras que LeBron James estaba en la final de la Champions League apoyando a Liverpool, unos fans le gritaron que "Michael Jordan es mejor". ‘El Rey’ de la NBA hizo un gesto con la mano que le importaba poco lo que estaba pasando y con una copa de vino siguió viendo el partido que lo terminaría ganando 1-0 el Real Madrid.