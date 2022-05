La respuesta de Stephen Curry al ‘no puedes marcarme’ de Morant en Warriors vs. Grizzlies de Playoffs

No se podía tener una mejor bienvenida a las semifinales de los NBA Playoffs 2022 que los espectáculos que dieron Giannis Antetokounmpo, Ja Morant y Stephen Currry. Golden State Warriors se llevó una sufrida victoria contra Memphis Grizzlies y ‘El Chef’ no dudó en responderle a la estrella rival.

Todo parecía indicar que nada, ni nadie podía parar a Ja Morant en el Juego 1 de semifinales de Playoffs 2022 contra los Warriors. El base inició encendido desde la línea de triples y para finalizar la primera mitad del partido vs. Golden State anotó un doble sobre la chicharra con una polémica celebración.

“Él no puedo defenderme. Él no puede defenderme”, empezó a gritar Morant señalando a Jonathan Kuminga luego anotar un doble contra la chicharra al cierre del segundo cuarto de Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies. Despertaron al león dormido llamado Stephen Curry.

En la victoria de Warriors por 117 a 116 puntos sobre Grizzlies, Curry se despachó con 24 unidades, 3 rebotes, 4 asistencias y 5 de 12 triples. Además, Stephen tuvo una defensa clutch contra Ja Morant para preparar la épica respuesta al "no puedes marcarme" del Jugador Más Mejorado de la NBA 2022.

La respuesta de Curry al ‘no puedes marcarme’ de Ja Morant en NBA Playoffs 2022

A 26.1 segundos del final de Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies, Ja Morant intentó penetrar en la pintura, pero la marca de Stephen Curry con una tapa clutch terminó por ser la sentencia a la victoria de los Dubs. “Bloqueé esa mierda, chico. Cerré esa mierda”, afirmó ‘El Chef’ en la jugada clave que le respondió al “no puedes marcarme” de la estrella rival.