Hace poco más de 24 horas que Los Angeles Lakers despidieron a Frank Vogel como entrenador, tras el fracaso en la presente temporada de la National Basketball Association (NBA), y no son pocos quienes apuntan que a la hora de escoger al sucesor, tendrá influencia el astro LeBron James.

Desde su llegada a la franquicia oro y púrpura en el 2018, el Rey ha tenido dos entrenadores, como Luke Walton, quien fue despedido tras no llegar a Playoffs, y ahora el técnico saliente, con quien ganó la liga en la burbuja de Orlando y llegó a primera ronda el certamen anterior.

El tema es que LeBron está cayendo en una contradicción vital en este sentido, ya que públicamente anda diciendo que no tendrá palabra alguna en la elección del sucesor de Vogel, pero en privado ya tendría escogido al próximo entrenador de los Lakers.

La contracción de LeBron James



En la última conferencia de prensa previa a tomar oficialmente vacaciones, el oriundo de Akron fue enfático en señalar al respecto que "esa no es mi decisión. No me corresponde sentarme y decir a quién tendremos de vuelta en el equipo. La directiva hará lo que debe hacer para mejorar este equipo. Puedo dar mi opinión, pero harán lo que es mejor para la franquicia".

Pese a estos dichos, el periodista Sam Amick, del The Athletic, aseguró que LeBron James ha ejercido influencia para que Mark Jackson, hoy analista de ESPN, sea el nuevo entrenador de los Lakers, recordando que hace ocho años que no dirige en la NBA, tras haber estado a cargo de Golden State Warriors entre 2011 y 2014, junto al tridente de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green.