Stephen Curry tiene una oportunidad dorada para ampliar su legado en la NBA al disputar las Finales 2022 con Golden State Warriors y, a pesar que no la tiene nada fácil contra Boston Celtics, algunos se animan a ponerlo a la misma altura de Michael Jordan.

Con la premisa que cambiaron el juego de la NBA para evolucionar, Kevin Durant puso a Curry al mismo nivel que Jordan en ese aspecto, pero no todos piensan como KD, y una leyenda de la liga explicó por qué Stephen nunca podrá ser como MJ.

Tracy McGrady jugó 16 temporadas en la NBA, fue 7 veces All-Star y, a pesar que no ganó ningún título NBA, ingresó al Salón de la Fama en el 2017. El exjugador le concedió una entrevista a NBC Sports (Deportes) y se animó hablar del legado de Stephen Curry utilizando a Michael Jordan en su explicación.

“Tienes que pensar, ganó un campeonato, cierto, contra LeBron James que no tenía a Kyrie Irving, que no tenía a Kevin Love. No ganó el MVP de las Finales, ¿verdad? Luego pierde una ventaja de 3-1 ante LeBron, obtiene K.D., Kevin Durant viene y gana dos campeonatos, lo que le da a Steph tres campeonatos, pero K.D. gana los dos MVP, ¿no?”, afirmó McGrady sobre en qué lugar ubicaría a Curry entre los mejores en la historia de la NBA.

Leyenda de la NBA explicó por qué Stephen Curry nunca será como Michael Jordan

Luego de encontrarle varios asteriscos al legado de Stephen Curry en la NBA, Tracy McGrady siguió con lo más contundente de su análisis y explicó por qué la estrella de Golden State Warriors nunca será como Michael Jordan.

“Sabemos que Steph es como el Dios de 3 puntos. Pero cuando se trata de ponerlo con Michael Jordan y estos muchachos que ganaron ese nivel de campeonatos; Kobe Bryant y Magic Johnson, no sé dónde clasificarlo. Sé que está en un nivel muy alto, pero creo que esos muchachos están en una clase diferente a la de Steph Curry basado en todo eso. Están en equipos de campeonato. KD vino y se unió a los Warriors y se convirtió en el mejor jugador y ayudó a Steph a ganar dos campeonatos más. Pero Steph no era la mejor jugadora de ese equipo”, le dijo Tracy McGrady al canal NBC Sports (Deportes).