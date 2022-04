Magic Johnson explica cómo perdió más de US$ 5.000 millones cuando entró a la NBA

En estos momentos, en la plataforma de HBO, se está desarrollando una exitosa serie sobre la dinastía de Los Angeles Lakers en la National Basketball Association (NBA) llamada Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty. En ella, se reveló el peor negocio de la vida de Magic Johnson.

Cuando llegó a la liga como una sensación, las compañías de zapatillas de baloncesto se peleaban por quien firmaría al base estrella. Finalmente, Magic decidió que su elección estaría entre las dos marcas más conocidas y populares del momento: Nike y Converse.

Así que cuando fue tiempo de elegir entre dinero y acciones, Converse le ofreció $100.000 dólares por año, mientras que Nike $1 dólar por cada par vendido y 100.000 opciones de acciones, comenzando en $0.18. Como un joven sin mucha experiencia, Magic eligió lo primero.

Cómo Magic Johnson perdió más de US$ 5.000 millones

A pesar de que no era lo mismo que ahora, Nike buscaba poner a Johnson como la cara de la marca y asi despegar de manera internacional. Pero finalmente la leyenda se decidió por la marca más conocida en el momento, perdiendo así $5.2 mil millones de dólares.

"Ahora, yo nunca había escuchado de acciones a los 19 años. Tuve que elegir la plata; tuve que ir por el efectivo. Hombre, sería un billonario ahora. Si piensas en 1979, tener esa cantidad de acciones en ese momento, ¿Cuánto es hoy? Cielos, me mata todas las veces que reflexiono sobre eso. Hombre, Michael Jordan me estaría haciendo ganar tanto dinero", dijo Magic