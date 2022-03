Ya no les alcanza con ganarles y darles una paliza. Los rivales de Los Angeles Lakers les perdieron el respeto y además de la típica ‘trash talk’ (charla basura), empezaron a burlarse de manera directa contra jugadores como Russell Westbrook. ¿LeBron James lo defendió?

Los Lakers tocaron fondo con la derrota por 124 a 104 puntos contra Minnesota Timberwolves al igualar la peor marca de LeBron James en cuanto a caídas por debajo de .500 (misma cantidad de victorias y derrotas) ¡Y esto no fue lo más grave!

Patrick Beverly es conocido en la NBA como uno de los jugadores que más utiliza la famosa charla basura contra sus rivales. El base no tuvo piedad y cuando enfrentó a Westbrook hasta lo llamó basura después de interceptarle un pase.

Las burlas contra Russell Westbrook no pararon en Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves y cuando el base falló un tiro que no pasó ni cerca del aro, Karl-Anthony Towns hizo un gesto despectivo al atrapar el balón. ¿Qué piensa LeBron James de todos los improperios contra Russ? ‘El Rey’ respondió.

La reacción de LeBron a las burlas y charla basura contra Westbrook en la NBA

“Es parte del juego. Me siento muy cómodo estando incómodo. … Puedes controlar lo que puedes controlar. … Es fácil estar cómodo cuando estás ganando”, afirmó LeBron James sobre las burlas y charla basura contra Russell Westbrook por el mal nivel de Los Angeles Lakers.