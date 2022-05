Las Finales de la Conferencia Este definieron al campeón con un vibrante Juego 7 entre Boston Celtics y Miami Heat. Hasta los últimos segundos, Golden State Warriors no sabía a quién iba a enfrentar en las Finales NBA 2022, pero los liderados por Jayson Tatum se impusieron por 100 a 96 puntos. ¡Ya piensan en Stephen Curry y compañía!

Draymond Green no se resistió a la presión que le puso Shaquille O’Neal en el programa ‘Inside The NBA’ (Adentro de la NBA) y eligió a los Celtics como el equipo que Warriors se enfrentaría en Finales 2022. Esto no cayó nada bien en Miami Heat porque la serie no se había definido y le hicieron una dura acusación a la estrella de Golden State.

Golden State Warriors y Miami Heat se iban a sacar chispas en las Finales NBA 2022… ¡Uf, menos mal no se encontraron! Pero… Un momento. Kyle Lowry se encargó de enviarle un mensaje a Jayson Tatum para que derroten al equipo liderado por Stephen Curry.

Las Finales de la NBA inician el jueves 2 de junio a las 21:00 ET y, aunque los Warriors tienen la ventaja de iniciar y finalizar la serie como locales, Boston Celtics llega con la confianza de no perder una serie contra Golden State desde la temporada 2014-15. Incluso, en la campaña 2021-22 tuvieron una victoria contundente por 22 puntos (110 a 88).

El mensaje de figura del Heat a Tatum para que Celtics derrote a Warriors en Finales NBA 2022

Una vez finalizó el Juego 7 Boston Celtics vs. Miami Heat, Kyle Lowry se abrazó con Jayson Tatum y le dijo un mensaje fuerte y claro para las Finales de la NBA 2022 contra Golden State Warriors: “Ve a ganarlo. Maldita sea, ve a ganarlo. Esto no es nada, ve a buscarlo todo”.