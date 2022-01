Cuando se dice que Los Angeles Lakers no tienen ni un segundo de respiro y buenas noticias en la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no se está exagerando tanto. El equipo no levanta cabeza y ahora pierden un entrenador clave que por suerte, llega en un momento oportuno.

¿Por qué oportuno? Pues el coach de la franquicia, Frank Vogel, se había perdido seis partidos por dar positivo de Coronavirus y, por suerte, este domingo volvió tras unas duras semanas, y LeBron James y compañía quedaron aliviados con el regreso del experto en defensa.

De acuerdo a Lakers nation, el entrenador la pasó realmente mal con su experiencia con COVID-19. "Es algo que no quiero volver a hacer. Creo que nunca me perdí un partido como head coach, así que perderse seis fue desafiante. Obviamente, físicamente desafiante por lo que pasé, pero mentalmente también", declaró.

En su vuelta de este domingo, el equipo venció en un juego apretado a Minnesota Timberwolves por 108 a 103. Fue un alivio para los aficionados que vuelva Vogel y verlos triunfar, ya que sin él en el banquillo, los Lakers estuvieron con récord de 2-4.

David Fizdale fuera de Lakers

Ahora, informó Adrian Wojnarwoski de ESPN, que David Fizdale, asistente de entrenador, ha entrado en los protocolos de COVID. Fizdale fue quien hizo de coach interino durante la ausencia de Vogel y es el coordinador ofensivo de la escuadra angelina.