Michael Jordan tuvo que enfrentar a grandes rivales en las 15 temporadas que actuó en la NBA y para las Finales NBA 1996 tuvo enfrentarse al Jugador Defensivo del Año, quien tiene a su hijo siendo figura de Golden State Warriors.

Los Bulls se pusieron 3-0 en las Finales de 1996 y en ese momento el defensor estrella de Seattle SuperSonics elevó su nivel y llevó a que la serie se definiera a favor de Jordan y compañía hasta el sexto partido. ‘El Guante’ le complicó las cosas a MJ.

Michael Jordan y Gary Payton se enfrentaron en 21 partidos tanto de temporada regular como de Playoffs. En estos encuentros, MJ promedió por juego 29.1 puntos, pero la defensa del papá de Gary Payton II, figura de Golden State Warriors, no le dejaba dar el más mínimo respiro. ¡Todo empezaba por la actitud que tenía previa a los juegos!

El espíritu competitivo de Jordan en la NBA empezaba a ganarle a los rivales antes de los partidos y tal era la confianza que se tenía ‘Air’ que hasta se animó a llamarse el ‘Jesús Negro’ durante un juego de pretemporada en 1987, según contó Reggie Miller.

Gary Payton afirmó que no le tenía miedo enfrentar a Michael Jordan en la NBA

“No me importa el ‘Jesús Negro’, no me importa nada de eso, no vas a decir locuras ni nada. Entonces, lo tomé como un desafío para ir siempre en su contra, él sacó todo de mí y siempre lo consideraban a él como el mejor jugador ofensivo y a mí como el mejor jugador defensivo en nuestras posiciones. No me importaba eso, no me voy a echar atrás. Tú juegas al baloncesto como yo juego al baloncesto. Soy tan talentoso como eres talentoso. No me inclino ante nadie”, dijo Gary Payton sobre Michael Jordan en una entrevista que le concedió al canal de YouTube VladTV.