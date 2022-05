Este domingo se vivió uno de los séptimos juegos más disparejos en la historia, cuando Dallas Mavericks aniquiló por 123 a 90 a los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker. Así, el mejor equipo de la temporada regular quedó eliminado de los NBA Playoffs 2022, y Patrick Beverley se hizo un festín.

¿Qué pasó para que el base de Minnesota Timberwolves sea tan agresivo verbalmente con el de los Suns? En la postemporada pasada, Phoenix se enfrentó a Los Angeles Clippers, en ese entonces Beverley jugaba allí, y en esa serie se sacaron chispas entre los dos. Al final del juego 6 en el que los Suns dejaron fuera a los Clippers, Pat Bev fue expulsado tras empujar por la espalda a CP3.

Toda esta rivalidad entre dos jugadores que son conocidos por sus manías para enojar a los oponentes se llevó a otro extremo entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, cuando las calumnias no pararon. Comenzó respondiéndole en Twitter a Jeremy Lin, un jugador que dijo que quería ver a Paul ganar un campeonato antes de retirarse, porque se lo merecía. "¿Qué quieres decir con merecer, por qué se lo merecería más?", le respondió Beverley.

Patrick Beverley con toda contra Chris Paul

Luego fue al programa de Get Up en ESPN, y siguió. "¿En la NBA se van a dormir temprano la noche anterior a jugar contra Chris Paul? Demonios, no... ¿Steph Curry? Me voy a la cama a las 8 en punto. Mamá no me llames. Mi chica, no me llames. Estoy concentrado", dijo, menospreciando lo que significa jugar ante el Point God.

También opinó que en lugar de mandar al banco a DeAndre Ayton, debería haber sido Paul al que lo hayan sacado del juego, porque no podía marcar a nadie. "CP no puede marcar a nadie, todos en la NBA saben eso. ¿Viste esos conos que en el verano pasas por el costado? ¿Qué hacen esos conos? Se quedan quietos. Exacto. Es un cono", explicó.