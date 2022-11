A la hora de hablar de los mejores jugadores de la historia de la NBA, la conversación suele girar alrededor de Michael Jordan y, en los últimos años, LeBron James. Pero ahora se les suma Stephen Curry, ya que un rival lo puso en esa posición recientemente.

Curry consiguió con Golden State Warriors cuatro campeonato en un lapso de ocho temporadas. Además, tiene dos MVPS de temporada regular y uno de Finales, conseguido este año. Ahora, en la campaña actual, muestra uno de sus mejores niveles a pesar del no tan buen presente de la franquicia.

A pesar de su récord de 7-9, el último juego ante New York Knicks fue una victoria de Golden State por 111 a 101 en el Chase Center. Curry tuvo un juego promedio para sus estándares, pero brillante de todas formas. 24 puntos, 10 asistencias y 6 rebotes.

Esto le alcanzó para ganar y también le valió el halago máximo de uno de los jugadores de los Knicks, que tuvo que marcarlo y vivió en primera persona el infierno que es seguir a un Steph que no para de moverse dentro de la cancha. Eso fue lo que expresó Cam Reddish.

Stephen Curry, el mejor de todos los tiempos

“Estaba compitiendo contra el mejor de todos los tiempos, para ser sincero. Fue divertido. También es duro. No para de moverse. Probablemente por eso me duele la ingle”, dijo Reddish de acuerdo a Stefan Bondy, reportero del New York Daily News.