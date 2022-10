Un verdadero revuelo fue el que se generó en redes sociales y el ambiente de la National Basketball Association (NBA), a raíz del video viral que muestra a Russell Westbrook distanciado de sus compañeros en Los Angeles Lakers durante los juegos de Pretemporada 2022.

En específico, en el lance ante Minnesota Timberwolves, se vio en la previa al partido, al base de 33 años alejado de una reunión que tenían el resto del plantel lagunero, y posteriormente, cuando rechazó ser parte de una junta liderada por Patrick Beverkey.

A raíz del alcance que tuvieron estos videos en las redes sociales, superando los 7.6 millones de reproducciones, Westbrook tuvo que salir a aclarar el contexto de ambas situaciones, desacreditando todo tipo de conflicto con sus compañeros de Lakers.

Westbrook responde a críticas por video viral en Lakers



"Antes del juego, he estado haciendo eso desde que estoy en la liga durante años; creo que simplemente cortaron el video y obviamente Internet lo tomará y ejecutará lo que necesiten para ejecutar. Pero he estado haciendo el mismo ritual desde que estoy aquí", aseguró el Brodie en conferencia de prensa.

Consultado por las críticas en el ambiente NBA por su "actitud", Westbrook respondió que "honestamente, solo trato de competir y hacer mi trabajo. Todo, los videos, son criticados. Puedes cortar cualquier video y hacer lo que quieras con él. No depende de mí poder juzgar eso. Sé que Soy un verdadero jugador de equipo. Nunca he tenido problemas para estar con mis compañeros, así que voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo".