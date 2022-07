La situación que viven los Brooklyn Nets es más confusa a medida que pasan los días. Cada nuevo reporte y noticia tira la balanza para un lado o para el otro. Tanto Kevin Durant como Kyrie Irving se encuentran cerca de irse y seguir su carrera en otra franquicia de la NBA.

Cuando parecía que todo se calmaba, volvió a estallar el tema con el pedido de traspaso de KD. Esto, vino luego de que Irving tomara su opción de jugador para quedarse al menos un año más. Inmediatamente, los rumores de su posible llegada a Los Angeles Lakers para una reunión con LeBron James, volvieron a crecer.

Sin embargo, una publicación de Bryan Lewis en el New York Post, habla de que Irving quiere ser un Net, con o sin Durant. Esto sorprende dado que parecía que se quedaba solo si su compañero y amigo lo hacía. Una fuente cercana al jugador, le reveló esto al diario norteamericano.

¿Kyrie Irving se queda?

Mientras la franquicia ha mantenido contacto con KD desde que demandó su intercambio, la fuente en cuestión comentó que el base All-Star no solo nunca pidió un trade, sino que además ha tenido todas las intenciones de jugar con los Nets, con o sin el #7.

"Kyrie no pidió un traspaso. Ahora, si los Nets no lo quieren, eso es totalmente diferente. Kyrie no ha dicho que quiere un trade. Ha optado por ejercer su opción de jugador. ¿De dónde salieron las conversaciones de un intercambio? Es porque KD lo solicitó, y ahora todos dicen que hay que intercambiar a Ky. Él eligió quedarse", dijo la fuente.