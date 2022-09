Ya no le queda absolutamente nada que demostrarle a nadie. Stephen Curry se encuentra en la cima de su carrera luego de obtener su cuarto anillo con Golden State Warriors y conseguir su primer MVP de Finales de la NBA.

Por eso, ahora el base recibe sus merecidos laureles, los cuales tal vez ya los tenía desde antes, pero el eco se hizo más fuerte tras su demostración de calidad durante todos los Playoffs 2022. Shaquille O'Neal fue uno de ellos.

La leyenda de Los Angeles Lakers tuvo una entrevista reciente con la Dime Magazine, en donde dijo que Steph es el mejor tirador de todos los tiempos, y luego respondió por qué cree que Curry es un jugador tan único en la historia de la NBA. Además, lo colocó en la misma categoría que LeBron James, Michael Jordan y Kobe Bryant.

Shaq sobre Stephen Curry

"Porque no hay nadie como él. La gente recuerda a Shaq, no había nadie como él. Es uno de esos jugadores: Mike (Jordan), Kobe (Bryant), LeBron (James), nadie como ellos. Tiene su propia categoría: Mejor tirador de la historia. No es uno de los mejores tiradores, ni Ray Allen, ni Reggie Miller, es el mejor tirador de la historia", explicó.

"Estoy en una categoría, pero hay otro nombre que hay que mencionar: Wilt Chamberlain y Shaquille O'Neal, los más dominantes de la historia. Me parece bien. Pero en su categoría, está solo. El mejor jugador de la historia, 10 personas en esa categoría", dijo Shaq, que puso al Chef en el top-10 histórico.