Los Golden State Warriors se preparan para comenzar los Playoffs de la actual temporada de la National Basketball Association (NBA), aunque antes deban cumplir con los partidos que les quedan, entre ellos este jueves ante Los Angeles Lakers.

Pero no son los Lakers o el puesto en el que clasifiquen a la postemporada lo que preocupa en la Bahía de San Francisco, no. Lo que los tiene sin dormir es Stephen Curry. El base volvería para comenzar la segunda etapa de la temporada, pero no hay nada seguro con una lesión.

Mientras Steph estuvo ausente, un sorprendente novato perdió su lugar en el equipo y jugó cada vez menos minutos. En un momento era fundamental, hoy juega poco y nada. Steve Kerr habló de este jugador y explicó que sigue entusiasmado e impresionado por lo que ha hecho.

Steve Kerr sobre el novato sensación de Warriors

Le consultaron al entrenador sobre una posible regresión del rookie en 97.5 The Game. "No, es que tenemos un roster muy profundo y estamos jugando combinaciones que nos gustan. De repente vamos a Sacramento y dejamos descansar a Klay (Thompson) y Otto (Porter Jr) y Andre (Iguodala), y JK (Jonathan Kuminga) salió allí y fue uno de nuestros mejores jugadores. Así que hay cero regresión", dijo Kerr sobre Kuminga.

"Estoy muy feliz con la progresión de JK desde el comienzo del año hasta ahora. Su progreso ha sido realmente dramático. Así las cosas, no podríamos estar más feliz con su avance", explicó el coach sobre el novato, que promedia 9.1 puntos y 3.3 rebotes.