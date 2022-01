Las buenas noticias no paran de llegar para Golden State Warriors. Al buen juego que los tiene en la cima de la temporada NBA 2021-22 con 29 victorias hasta el juego vs. Dallas Mavericks del miércoles 5 de enero a las 19:30 ET se suma la buena nueva que un jugador titular está cada vez más cerca de volver.

Con el retorno de Klay Thompson listo en el calendario de los Warriors, solo faltaría una pieza más para formar el quinteto ideal que pondría a correr a Los Angeles Lakers y LeBron James con una notoria desventaja en cuanto a funcionamiento en una hipotética serie de Playoffs.

Mientras que Golden State Warriors luce con una profundidad más sólida que se consolidaría con el regreso de Thompson, los Lakers no logran afianzar una alineación titular. Así que esta noticia no le cera nada bien a LeBron James, Russell Westbrook y compañía.

Una de las decisiones más polémicas de los Warriors fue elegir en el Draft 2020 a James Wiseman por encima de LaMelo Ball. Sin embargo, Golden State confía en su hombre grande que está cada vez más cerca de regresar luego de ser operado de una rotura de meniscos en la rodilla derecha el 15 de abril de 2021.

Stephen Curry está cerca de recuperar a James Wiseman en Golden State Warriors

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, James Wiseman salió de los protocolos covid-19 de la NBA y Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors, espera que desde la semana que inicia el 10 de enero se una a los entrenamientos del equipo. Stephen Curry está cada vez más cerca de recuperar a un jugador titular.