'Stephen Curry no necesita ser MVP de NBA Finals 2022 para validar su carrera': Jeremy Lin

A pesar de que consiguió el récord de más aciertos de tres puntos en un cuarto, en la historia de las Finales de la National Basketball Association (NBA), no fueron pocas las críticas que le realizaron a Stephen Curry tras la derrota de Golden State Warriors, en el Juego 1 ante Boston Celtics.

Es que en los primeros 12 minutos de juego, el Chef se despachó con 21 puntos; sin embargo, en el resto del juego, fue sometido por el plan defensivo del rival, reduciendo sus números hasta un 48 por ciento en tiros de campo, aún así fue el máximo anotador de su equipo con 34.

Pese a lo señalado anteriormente, para sus haters no fue suficiente y empezaron a lanzarle críticas a Curry, recordándole su desempeño en ediciones pasadas de NBA Finals, algo por lo que salió en defensa su ex compañero en Warriors, el chino Jeremy Lin.

"Curry no necesita ser MVP de Finales para validar su carrera"



El ex jugador de equipos como New York Knicks y Los Angeles Lakers utilizó su cuenta de Twitter, con más de 2.4 millones de seguidores, para salir en defensa del nacido en Akron, y que si bien espera que gane el título y el premio Bill Russell, no lo necesita para estar en la historia de la competición.

"Espero que Steph Curry gane el campeonato y el MVP de las Finales. Pero no se equivoquen al respecto, él NO necesita un MVP de finales para validar su carrera de ninguna manera", aseguró Lin sobre el máximo anotador de triples de todos los tiempos en la NBA.