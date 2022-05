Danny Green habló sobre el "hate" hacia las figuras de la NBA y expresó que no puede creer el odio que recibe Stephen Curry.

Stephen Curry y sus haters: Danny Green no entiende a la gente que no quiere a la estrella de los Warriors

Danny Green se encuentra actualmente jugando en los NBA Playoffs 2022 con Philadelphia 76ers y, mientras se prepara para enfrentar a Miami Heat, grabó un nuevo episodio de su Podcast donde habló del odio que reciben las figuras máximas de la NBA.

En el mismo, Green habla de su actual compañero James Harden, que deberá asumir la carga ofensiva con Joel Embiid lesionado, de su excompañero LeBron James, con quien salió campeón en 2020, y finalmente de la figura de Golden State Warriors, Stephen Curry.

El defensor y tirador discutió en Inside the Green Room with Danny Green, junto con su co-conductor Harrison Stanford, las críticas que son dirigidas en el último tiempo hacia Harden, y en el camino el escolta no pudo evitar compararlo y hablar de Steph.

Green habla de Stephen Curry

"He aprendido al estar en esta liga que ellos (fans) no aprecian a muchos jugadores hasta que se van. Y él (Harden) es uno de esos tipos, al igual que LeBron (James) y mierda, hasta Steph tiene haters, lo cual es loco", comenzó diciendo Danny.

"Es uno de los tipos más buenos, religiosos y ganadores. No hay nada de malo con él, pero todos en esta liga tienen gente que los odia. Generalmente, son fans de otros equipos, pero siempre habrá personas que critican y encuentran debilidades", explicó.