La situación que vive Los Angeles Lakers en la National Basketball Association (NBA) es muy parecida a la de los Brooklyn Nets. Ambos cuentan con un base estrella en conflicto con la franquicia, ya sea por rendimiento dentro de la cancha o polémicas extra deportivas.

Por un lado, Russell Westbrook pasó una temporada en la franquicia de la Conferencia Oeste y no se pudo adaptar nunca. Su química con LeBron James y Anthony Davis dejó mucho que desear, y hoy su futuro está puesto en duda, aunque tenga una opción de jugador en el contrato que complica a los Lakers.

Por otra parte, el problema que tiene Brooklyn con Kyrie Irving es mucho más complejo. A pesar de ser amigo y tener una gran conexión con la otra figura, Kevin Durant, las lesiones y polémicas que generaron el base durante la campaña parecen ser suficientes para que la franquicia busque moverlo. Kyrie, al igual que Russ, tiene una opción de jugador.

Con esto en mente, para un insider de los Lakers parece algo lógico un intercambio de estrellas entre franquicias. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto Irving como Westbrook jugaron con LeBron y Durant anteriormente en sus carreras. Así lo explicaba Bill Oram, de The Athletic, en el programa The Herd with Colin Cowherd.

¿Westbrook por Irving tiene lógica?

"No creo que sea una locura. No sé si sucederá, pero desde un punto lógico tiene sentido. Desde un punto lógico, los Nets están absolutamente hartos de la experiencia Kyrie Irving. Los Lakers están hartos de la experiencia Russell Westbrook. De todas formas, los Nets saben que tienen al mejor jugador y valor a pesar de sus idiosincrasias", explicó Oram.