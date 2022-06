No va a cambiar su forma de jugar. Eso lo dejó más que claro. Draymond Green volvió con todo su esplendor durante el Juego 2 de las Finales NBA 2022 y fue parte fundamental en la victoria de Golden State Warriors vs. Boston Celtics. Sin embargo…

Green estuvo a punto de ser expulsado al final del segundo cuarto y, no hay dudas, el transcurso de la victoria de los Warriors por 107 a 88 puntos contra Celtics hubiese sido otro si Draymond recibía la segunda falta técnica por una polémica acción con Jaylen Brown.

La estrella de Golden State Warriors intentó bloquear el triple de Brown y cuando ambos jugadores cayeron al suelo, Draymond Green terminó con los pies en la cabeza de Jaylen. Al escolta de Boston Celtics no le gustó la acción y terminó cara a cara con el compañero de Stephen Curry.

Los árbitros revisaron la jugada, el suspenso llegó y todo el estadio Chase Center estaba en silencio. ¡Uf! No fue falta técnica, Green se salvó de ser expulsado, pero Jaylen Brown tenía algo por decir e hizo un duro señalamiento al final del Juego 2 de Finales NBA 2022.

Green le responde a Brown por acusarlo de ser favorecido en las Finales NBA 2022

“Estas son las Finales de la NBA. Llevo mi insignia de honor. No es que esté diciendo que necesariamente me tratan diferente. Me he ganado un trato diferenciado. Disfruto eso; Yo abrazo eso. Pero nunca voy a dejar que alguien se interponga sobre mí. Soy un hombre primero. Mis hijos están en las gradas. Yo no juego como ese tipo de juegos. Pase lo que pase en ese momento, pasa”, fue la respuesta de Draymond Green en su podcast del portal ‘El Volumen’ a los señalamientos de Jaylen Brown.