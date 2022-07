Serían el equipo perfecto para que gane su primer título NBA antes de retirarse. Golden State Warriors no pudo mantener a tres jugadores que resultaron tener un rol secundario, pero importante en el campeonato 2022. Gary Payton II, Otto Porter Jr. y Nemanja Bjelica tienen un reemplazante fijo y otro por confirmarse en los Dubs. Un amigo de LeBron James sería esa tercera pieza para suplir la última de estas ausencias.

A la llegada de Donte DiVincenzo, Lester Quiñones y Quinndary Weatherspoon (contratos de doble vía), Patrick Baldwin Jr. y Ryan Rollins (Draft), se podría sumar la llegada de JaMychal Green y, por qué no, de un exjugador de Los Angeles Lakers.

En la NBA 2015 se instaló el rumor que LeBron James se la llevaba mal con Kevin Love en Cleveland Cavaliers, así que ‘El Rey’ decidió aclararle al portal Cleveland.com. quiénes eran sus únicos tres mejores amigos en la NBA por ese entonces. Uno de ellos fue postulado como refuerzo para Stephen Curry y Golden State Warriors.

Carmelo Anthony lleva 19 temporadas en la NBA y tras ser seleccionado 10 veces All-Star y ganar el título de anotación en 2013 no ha podido ganar un campeonato. Melo lo intentó junto a LeBron James y Los Angeles Lakers versión 2021-22, pero luego de promediar por juego 13.3 puntos y 4.2 rebotes, no fue factor decisivo en una campaña donde no clasificaron a los Playoffs.

Uno de los mejores amigos de LeBron fue propuesto como refuerzo para Warriors

“Sería una buena historia, si pudiera ganar un anillo allí para terminar su carrera. Golden State tiene la habitación para él. Puede hacer tiros y ellos pueden ocultar su defensa, que es uno de los grandes problemas para agregarlo. Tomaría el mínimo. Tienen muchos muchachos jóvenes en esa lista, les vendría bien otro veterano y todos esos muchachos conocen a Carmelo Anthony del equipo de EE. UU. No sé si realmente darían ese paso con él, pero tiene sentido”, le dijo un gerente general de la NBA a Sean Deveney, del portal Heavy.com.