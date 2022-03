A pesar de que Los Angeles Lakers no anden bien en la temporada 2021–22 de la National Basketball Association (NBA), eso no significa que LeBron James no esté jugando a un nivel alto, sobre todo en la última semana con dos juegos de 50 puntos.

Este viernes anotó esa cantidad en la victoria ante Washington Wizards, y se dio el lujo de responder preguntas más relajadas, cómo con qué equipos jugaba al mítico videojuego NBA Jam, que consistía de dos jugadores por franquicia y se popularizó en los 90s.

Esto viene en consecuencia de que durante la elección de su equipo de All-Star, El Rey confesó que nadie elegía a los Utah Jazz de John Stockton y Karl Malone. Por lo que su respuesta dejó muchas cosas interesantes, nombrando una franquicia que dejó de existir y dejando fuera a Michael Jordan y Chicago Bulls por termas particulares.

LeBron James y el NBA Jam

"Definitivamente intentaba ponerme on fire. Podías lanzar de mitad de cancha, que en esos tiempos era raro, ahora realmente se hace. En ese entonces jugaba con Seattle Supersonics porque tenían a Gary Payton y Shawn Kemp. Jugué un poco con los Bulls, pero MJ no estaba en el juego por tema de derechos. Los Mavericks, podías jugar con JKidd (Jason Kidd), Mashburn o podías poner a Jimmy Jackson", dijo James.

Luego, finalizó con otro equipo que no sorprende mucho. "Poder ponerte on fire era algo que intentabas para hacer tiros de media cancha. Ah, y los Golden State Warriors también, porque jugabas con Tim Hardaway y Chris Mullin, eso era lindo también", terminó El Rey. Y ciertamente, jugar en los Warriors en la vida real, con Stephen Curry, es algo que muchos fanáticos se mueren por ver.