Durante este fin de semana de receso de la acción de la National Basketball Association (NBA), pudimos disfrutar de un All-Star Weekend donde, si bien no hubo muchos fuegos artificiales, las estrellas no faltaron. Y eso, obviamente, no excluye a LeBron James.

El astro de Los Angeles Lakers volvió a la ciudad que vio nacer su carrera en la liga, Cleveland, y la gente se amontonó en el estadio para poder disfrutar de su juego. Toda esta vuelta también ocasionó que se empiece a especular sobre el futuro de "El Rey".

LeBron ha dejado en claro que su último año en la NBA será con su hijo Bronnyen el equipo en el cual al heredero le toque jugar. Como esto se define vía Draft, los Cleveland Cavaliers son una de las posibilidades, y está vez James se encargó de enviar un mensaje fuerte y claro a Cleveland.

LeBron James le envió un mensaje a los Cavaliers

Luego de la finalización del All-Star, los Cavaliers decidieron ascender a Brandon Weems, uno de los grandes amigos que le ha dado el deporte a "El Rey", a asistente del gerente general, un movimiento que LeBron James se encargó de celebrar en su cuenta personal de Twitter. ¿Pronóstico de lo que se viene?