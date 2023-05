Golden State Warriors no pudo forzar un Juego 7 contra Los Angeles Lakers y quedó eliminado en las semifinales de los NBA Playoffs 2023. Eso no fue lo peor. Los Dubs no se despidieron de manera competitiva y Stephen Curry no dudó en revelar cómo quedó el vestuario tras perder contra LeBron James y compañía.

Tal fue la superioridad de los Lakers en la victoria por 122 a 101 puntos que Warriors nunca tuvo el liderato en el Juego 6, solo logró empatar una vez el partido y llegó a estar abajo en el marcador por 24 unidades. Hasta el mismo Curry no podía creer lo que pasó.

Stephen Curry se despidió de los Playoffs de la NBA 2023 con una actuación de 32 puntos que lo tuvo con 4 de 14 triple anotados. Era evidente lo decepcionado que estaba la estrella de Golden State Warriors, ya que era la primera vez desde el 2014 que perdían contra un rival de la Conferencia Oeste antes de llegar a la gran final.

Curry reveló cómo quedó el vestuario tras perder con Lakers y quedar eliminados

Stephen Curry se sentó en la conferencia de prensa del 12 de mayo de 2023 y la primera pregunta fue sobre cómo había visto el vestuario de su equipo tras la dura derrota de Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers que los eliminó de los Playoffs. La palabra conmocionados salió a la luz.

“Estás decepcionado y un poco conmocionado porque se acabó. Pongo mucho en cada temporada, pero salimos del año pasado, tratando de defendernos y tener la oportunidad de seguir avanzando. Es una forma difícil de terminar la temporada, orgullosos de la pelea que tuvimos. Los Lakers jugaron increíble en toda la serie, jugaron con sus puntos fuertes. Obviamente, eso los llevó a salir de esta serie y seguir adelante, así que hay que darles crédito”, respondió Curry cuando le preguntaron sobre el vestuario de Warriors tras la derrota vs. Lakers.