A estas alturas, la National Basketball Association (NBA) tiene en sus manos la decisión de suspender, o no, a Ja Morant, tal como lo hizo Memphis Grizzlies, tras su nuevo incidente viral por portar armas de fuego.

Es que su actual equipo ya lo suspendió de todas sus actividades, luego de repetir su actuar que hace dos meses lo sacó por ocho partidos, previo a jugar los Playoffs 2023.

Pero a la espera de la nueva sanción que pueda recibir, de parte de la NBA, que pone en riesgo su presencia en la próxima temporada con Grizzlies, Ja Morant decidió sacar la voz.

El comunicado de Morant tras nuevo incidente

Fue durante el entretiempo del Juego 1 entre Denver Nuggets y Los Angeles Lakers, por las Finales de Conferencia Oeste, donde la cadena ESPN dio a conocer el mensaje público emitido por el base de 23 años.

“Sé que he decepcionado a muchas personas que me han apoyado. Esto es un viaje y reconozco que hay más trabajo por hacer. Mis palabras quizá no signifiquen mucho ahora mismo pero asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Estoy comprometido a seguir trabajando en mí mismo“, afirmó Ja Morant.