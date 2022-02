La National Basketball Association (NBA) ha quedado totalmente sacudidad y sorprendida ante el reciente intercambio entre Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers por James Harden y Ben Simmons.

Cuando todo parecía bien para 'La Barba' en lo que sería un proyecto realmente ganador para levantar el trofeo Larry O'Brien, terminó siendo una pesadilla para el jugador, al punto de verse involucrado en otro canje por segundo año consecutivo.

De seguro no será muy bien recibido cuando Sixers visite el Barclays Center. Muchas dudas al respecto invadieron a periodistas y aficionados de la NBA, por ello, Steve Nash fue consultado acerca de esta transacción que le arrebató al camiseta 13.

Steve Nash habla sobre el intercambio de James Harden

En rueda de prensa y tras la caída de Brooklyn Nets ante Washington Wizards, el entrenador Steve Nash respondió preguntas con respecto a la salida de James Harden, dejando claro que no sabía cómo se sentía 'La Barba' a nivel personal.

"No he hablado con James sobre la infelicidad, aparte del típico día a día, ¿cómo podemos mejorar esto?", apuntó Nash haciendo referencia al tema deportivo. No cabe duda que de haberse abierto con su coach, de seguro hubiesen podido llegar a un acuerdo para continuar, al menos hasta final de temporada.