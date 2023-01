El aún mariscal de campo de Green Bay Packers utilizó su espacio en el programa de Pat McAfee para ir contra los comentarios del ex ala cerrada y de sus haters.

Múltiples críticas generaron las últimas declaraciones de Aaron Rodgers, todavía mariscal de campo en Green Bay Packers, quien afirmó que todavía podría ser jugando en National Football League (NFL), a un nivel de Jugador Más Valioso.

"¿Sigo pensando en que aún puedo jugar? Por supuesto. ¿Puedo hacerlo a un nivel alto? Sí, el más alto. Creo que puedo volver a ganar el MVP en la situación correcta... es Green Bay o algún otro lugar, no estoy seguro y hay más conversaciones que tener", manifestó el veterano de 39 años.

Comentarios de Rodgers que generaron la ira de sus haters y los comentarios críticos del ex ala cerrada Rob Gronkowski, quien afirmó que "¿por qué estás pensando en MVP? ¿No quieres Super Bowls? Como los Super Bowls, creo que son cinco veces más grande que un premio MVP".

Rodgers responde a críticas de Gronkowski



Pues como es habitual, el quarterback tuvo su habitual espacio en el programa de Pat McAfee para responder al otrora partner de Tom Brady, a quien no dudó en calificar de "mentiroso o de no ser competitivo", por no estar de acuerdo con sus dichos.

"Todo el mundo quiere ganar el MVP, todos los que juegan quieren ser MVP. Sí, quieres ganar un campeonato al 100%, como si quisieras pasar a la historia en un equipo de fútbol campeón, pero todo el mundo quiere ganar el MVP también", sentenció Aaron Rodgers.