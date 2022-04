San Francisco 49ers se encuentra en una situación complicada. Luego de finalizar de gran manera la temporada de la NFL 2021, las primeras dudas que surgieron fueron las del futuro del QB titular Jimmy Garoppolo, pero a eso solo se le sumó las del WR Deebo Samuel.

Por un lado, la situación de Garoppolo pasa por ya tener en el equipo a un mariscal de campo como Trey Lance, a quien piensan comenzar a desarrollar. Por otro, Deebo, el mejor jugador ofensivo del equipo, ha pedido un intercambio y es únicamente cuestión de tiempo.

Con el Draft 2022 acercándose cada vez más (comenzará este jueves) durante la Conferencia de prensa de hoy, John Lynch, el gerente general de los Niners, habló acerca del mariscal y del receptor, y se lo vio decidido a intentar retener a ambos jugadores.

Lynch habla de Samuel y Garoppolo

Sobre Jimmy G, Lynch dijo que ve un escenario donde el QB se queda en el roster. También aclaró que serán pacientes con él. "No entregas a jugador como esos simplemente así", dijo. Está claro que el Draft es el momento ideal para intentar traspasarlo, considerando que no tienen un pick de primera ronda.

Sobre Samuel, fue más contundente. "No me imagino queriendo mover a Deebo... Es simplemente demasiado bueno... Solo tenemos amor para él y apreciación por lo que ha brindado, pero no dejas ir a jugadores como esos. Así que, no me imagino un escenario donde lo intercambiaríamos", expresó.