La temporada 2021 de la National Football League (NFL) ha sido una muy rara e incómoda para el mariscal de campo estrella de Green Bay Packers, Aaron Rodgers. Entre el conflicto con el equipo, la polémica por su posición ante las vacunas y el tema de su lesión, no ha tenido descanso.

Aunque literalmente hablando, Rodgers se perdió un partido y si descansó. Fue durante ese tramo en el que estuvo entrenando por su cuenta que se lesionó el pie, pero desde entonces, no quiso revelar cómo se lo provocó (lo dijo hoy) y exactamente qué es lo que tuvo, pero se sabe que jugará con esta molestia por el resto de 2021.

Por eso, arrancaron los rumores. El martes, en la entrevista semanal que A-Rod realiza en el podcast The Pat McAfee Show, donde aclaró su situación con el Coronavirus, comentó de forma chistosa que lo que tenía era "Dedos del pie de Covid" una enfermedad rara provocada por el virus, que vuelve morado el dedo afectado y causa mucho dolor.

Con esto, muchos crearon su propia noticia y, teniendo en cuenta lo que mencionó el #12 o no, confirmaron que eso tenía el QB, por lo que había sido culpa de su contagio. Sin embargo, el reinante MVP no quiere más confusiones y en la rueda de prensa de este miércoles, mostró el pie, que no se había decolorado, y reveló cuál es su lesión.

La lesión en el dedo del pie de Aaron Rodgers

"Tengo un dedo del pie fracturado. Nunca tuve 'COVID toe' antes, es un clásico caso de desinformación. Es sorprendente que venga de lo que solía ser una institución confiable de periodismo, pero ese es el mundo en el que vivimos estos días", manifestó Rodgers. El medio al que se refiere, que divulgó la noticia, fue The Wall Street Journal, que se ha retractado desde entonces.