La tarde de este sábado se dio a conocer que la National Football League (NFL) ha concluido la investigación en contra de Deshaun Watson, hoy jugador de Cleveland Browns, por violación a la política de conducta personal, a raíz de las 24 demandas en su contra por agresión sexual.

Según reveló Sports Illustrated, será en los próximos días que se dé a conocer la decisión, por parte de un árbitro independiente, de si podrá jugar el mariscal de campo la temporada 2022, o si finalmente deberá cumplir con una suspensión de partidos.

Luego de la práctica sabatina de los Browns, el ala defensiva Myles Garrett salió en férrea defensa de Watson, que llegó para volver a jugar en NFL tras un año sin hacerlo por las denuncias en su contra, advirtiendo que el quarterback se ha portado de buena forma con sus compañeros.

La defensa de Browns a Watson



"No tengo nada que ver con eso. No sé lo que pasó, nadie en esta sala lo sabe, no puedo elegir un bando basándome en lo que oigo, no soy el juez aquí. Personalmente cada día lo conozco mejor y tiene buen carácter", partió señalando el jugador de 26 años.

En ese sentido, Garrett agregó sobre Watson que "solo tengo que moverme con el carácter del hombre que conozco día a día, y es un buen tipo por lo que he visto, por lo que he jugado y por lo que he visto en el edificio; no todos los días tomas toda tu ofensiva y la llevas a las Bahamas. Por lo que he visto ha caminado por el camino correcto, y haya tenido un desliz o no, no soy el juez, no soy el jurado ni el verdugo. Estoy aquí para jugar un juego".