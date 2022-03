Luego de todas las polémicas que vivió durante la pasada temporada de National Football League (NFL), que le impidieron jugar en Houston Texans, finalmente el mariscal de campo Deshaun Watson fue presentado oficialmente como nueva incorporación de Cleveland Browns.

Acompañado del gerente general de la franquicia, Andrew Berry, y el entrenador en jefe, Kevin Stefanski, el jugador de 26 años tuvo su encuentro con los medios de comunicación, que obviamente le iban a bombardear de preguntas por su situación extradeportiva.

Al respecto, Watson partió mencionando que nunca le ha faltado el respeto a las mujeres, se mostró sorprendido por las acusaciones en su contra por agresión sexual y de conducta inapropiada, e insistió en su inocencia, algo que hasta ahora ha sido probado en la Justicia.

Watson se declara inocente en su presentación con Browns



"Sé que estos alegatos son muy, muy serios; pero nunca he agredido a una mujer. Nunca le he faltado el respeto a una mujer", sostuvo el quarterback, agregando que "las cosas extracancha ahora mismo que surgieron me tomaron por sorpresa porque nunca hice nada de lo que esta gente está alegando".

Por su parte uno de los dueños de los Browns, Dee Haslam, manifestó al respecto que "una de las cosas que nos ha impresionado sobre Deshaun es su motivación continua por mejorar en todas las partes de su vida, y pensamos que eso seguirá, si no crecerá, mientras se una a nuestra organización".