Le llueve sobre mojado: Deshaun Watson se defiende de acusación por agresión sexual

De mal en peor están siendo las últimas semanas para el mariscal de campo Deshaun Watson, y es que tras encontrarse con la negativa de Houston Texans de realizar un intercambio para salir del equipo, ahora enfrenta un proceso judicial por presunta agresión sexual a una extrabajadora de la institución.

El abogado Tony Buzbee presentó en la justicia, en representación de la afectada, una demanda en contra del jugador de NFL, detallando en diálogo con el canal FOX 26 y en redes sociales que el deportista estaba recibiendo un masaje y que "fue demasiado lejos".

Ante estas acusaciones, Watson utilizó sus redes sociales para defender públicamente de las acusaciones en su contra, y junto con acusar al legista de "buscar publicidad y dinero", aseguró que tomará todas las medidas posibles para "limpiar su nombre".

"Como resultado de una publicación en las redes sociales del abogado de una demandante que buscaba publicidad, recientemente me enteré de una denuncia que aparentemente se presentó en mi contra. Todavía no he visto el contenido de la misma, pero sé esto: siempre he tratado a todas las mujeres nada más que con el máximo respeto", escribió el quarterback en redes sociales.