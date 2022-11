El entrenador Kyle Shanahan no puede olvidarse del apoyo que le brindaron los fanáticos en el Estadio Azteca, para el triunfo ante Arizona Cardinals.

San Francisco 49ers se rinde ante la afición de México: 'De las mejores experiencias que he sido parte'

Una jornada inolvidable. Así es descrito dentro de San Francisco 49ers lo vivido el pasado lunes en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde no sólo se llevaron el triunfo ante Arizona Cardinals, por la Jornada 11 de National Football League (NFL), además recibieron el ferviente apoyo de sus seguidores en ese país.

Más de 83 mil personas llegaron hasta el Coloso de Santa Úrsula para presenciar la victoria del cuadro de California, por 38-10, siendo la mayoría de ellos aficionados de los Niners, algo que se sintió dentro del equipo.

Prueba de ello es el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan, quien no sólo agradeció a los seguidores mexicanos por el apoyo en este juego por NFL 2022, sino que tuvo un calificativo bastante particular para lo vivido en el Estadio Azteca.

49ers se rinde ante la afición de México



"Amo San Francisco, pero si no pudiéramos estar allí, me encantaría estar aquí. Este lugar es impresionante. Fue una de las mejores experiencias de las que he sido parte. Nos comentaron que podía ser así, pero fue incluso mejor de lo que esperábamos. Donde quiera que hemos ido en México, recibimos amor", aseguró el estratega.

Gracias a su victoria en México, 49ers toma el liderato de la División Oeste en Conferencia Nacional, con récord de seis triunfos y cuatro derrotas; en su próximo partido, por la jornada 12 de NFL 2022, volverán hasta Santa Clara para recibir a New Orleans Saints.