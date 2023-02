Apenas acabó el festejo por ser los campeones de la Conferencia Americana en los NFL Playoffs 2023, empezó la incertidumbre por saber cómo estaba Patrick Mahomes de la lesión que arrastra desde la Ronda Divisional. Por ahora, hay un parte de tranquilidad para el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles del 12 de febrero a las 18:30 ET.

Mahomes tiene un esguince alto en el tobillo derecho y luego de verlo cojear y con muestras evidentes de dolor durante la victoria de los Chiefs en el Juego de Campeonato de la AFC empezó la preocupación. Incluso, Brett Veach, gerente general del equipo de Kansas City, sostuvo que “la gente no se da cuenta de lo lastimado que estaba”.

¿Llega al Super Bowl 2023? Patrick Mahomes registró 29 de 43 conversiones, 326 yardas y dos pases de anotación en, literalmente hablando, una pierna para que Kansas City Chiefs vaya al Súper Tazón LVII. Analistas de la talla de Nick Wright, de Fox Sports, se animaron a decir que aquella demostración del QB en la final de la Conferencia Americana fue el mejor partido de su carrera.

El dolor siempre viene unos días después. Mahomes sostuvo que “definitivamente no me sentí bien (…) Me acercaron lo más que pudieron al 100 por ciento. Luego luché y tendré algunas semanas más para tenerlo listo (el tobillo)” en la conferencia de prensa posterior al juego Chiefs vs. Cincinnati Bengals. ¿Cómo está la lesión? Patrick habló al respecto.

Mahomes rompe el silencio sobre cómo está su lesión para el Super Bowl 2023

Jeremy Fowler, de ESPN, sostuvo que Patrick Mahomes está en buena forma después de verlo cojear en la final de la Conferencia Americana. ¡Uf! Alivio para la afición de Kansas City Chiefs y más si el mismo quarterback dijo que no se le agravó la lesión en el tobillo contra los Bengals, siente solo dolor general por un juego físico y “aparte de eso, estoy en un buen lugar” para el Super Bowl 2023 vs. Philadelphias Eagles. Las palabras del mariscal de campo las publicó Adam Teicher, de ESPN.