Apenas Kansas City Chiefs se proclamó como campeón de la Conferencia Americana en los NFL Playoffs 2023, empezó una carrera contra reloj para recuperar el tobillo derecho de Patrick Mahomes de cara al Super Bowl 2023 contra Philadelphia Eagles. Ya hay una novedad sobre la lesión del quarterback que todo los Jefes querían escuchar.

Solo un par de jugadas pasaron en el juego contra Cincinnati Bengals y Mahomes ya empezó a cojear de nuevo por aquel esguince alto de tobillo derecho que sufrió en la Ronda Divisional. El quarterback de los Chiefs literalmente terminó jugando en una pierna en la victoria que llevó a Kansas City rumbo al Super Bowl LVII.

Patrick Mahomes llegó en el triunfo contra los Bengals a su quinto juego de Playoffs con al menos 2 pases de anotación y 300 o más yardas aéreas para igualar lo hecho por Peyton Manning y Aaron Rodgers. Y eso que el quarterback de Kansas City Chiefs confesó que estaba lesionado durante la final de la AFC. ¿Le alcanzará para llegar al Super Bowl 2023?

“Definitivamente no me sentí bien. Creo que lo peor fue cuando pifié (el fumble). Traté de levantarlo y eso fue probablemente lo peor que hice durante el juego. Me acercaron lo más que pudieron al 100 por ciento. Luego luché y tendré algunas semanas más para tenerlo listo (el tobillo)”, confesó Patrick Mahomes en conferencia de prensa del 29 de enero de 2023.

La novedad sobre la lesión de Mahomes para el Super Bowl 2023

Luego de ver como Patrick Mahomes cojeaba durante gran parte de la final de la Conferencia Americana, las alarmas sobre la lesión del quarterback en el tobillo derecho se volvieron a encender. Sin embargo, Jeremy Fowler, de ESPN, se encargó de traer la novedad que Kansas City Chiefs quería escuchar para el Super Bowl 2023 contra Phialdelphia Eagles del domingo 12 de febrero a las 18:30 ET.