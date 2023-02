El Rey de la NBA fue testigo privilegiado, en Phoenix, de la destacada actuación de la cantante de raíces bahameñas y no dudó en ocupar Twitter para dar su parecer del espectáculo.

Como era de esperarse, el Show del Medio Tiempo en el Super Bowl 2023, protagonizado por la cantante Rihanna ha generado múltiples reacciones entre quienes siguen la definición de la National Football League (NFL), con LeBron James como uno de los protagonistas.

Cerca de 15 minutos donde la artista de origen bahameño cantó sus grandes éxitos, desde B***h Better Have My Money hasta Diamonds, en la que fue su primera presentación tras convertirse en madre hace nueve meses, y con 28 semanas de embarazo.

El espectáculo de Rihanna terminó por conquistar a LeBron James, quien desde uno de los palcos del Estadio de la Universidad de Phoenix, y acompañado de su esposa Savannah Brinson, utilizó su cuenta de Twitter para dar su parecer del Show del Medio Tiempo.

La épica reacción de LeBron a presentación de Rihanna



"¡Rih tiene tantas pistas geniales!", escribió el máximo anotador en la historia de la National Basketball Association (NBA), utilizando emojis de fuego y de aplausos, dando cuenta su épica reacción a lo sucedido en Glendale, Arizona.

Una publicación que vio la luz minutos después del término del show de Rihanna en el Super Bowl 2023, y que hasta ahora ha generado casi un millón de reproducciones, 75 mil me gusta y más de 11 retweets.