La persona que no dejaría jugar a LeBron James por 10 años más en la NBA

Los Angeles Lakers salen a las duelas de la NBA, le ganan a sus rivales con comodidad y LeBron James siempre se destaca. Con 36 años y 18 temporadas encima, el juego del ‘Rey’ evoluciona y no da el brazo a torcer al paso de los años.

¿Hasta cuándo jugará LeBron en la NBA? Solo James y sus condiciones físicas lo saben, pero luego de victoria de los Lakers por 112 a 95 sobre New Orleans Pelicans, en la que ‘El Rey’ se despachó con 21 puntos y once asistencias, la estrella de la liga se encargó de revelar hasta que edad no piensa jugar.

En la atención a los medios de comunicación, un periodista le preguntó a LeBron sobre cuál era el secreto para mejorar cada vez más su juego y en el mismo interrogante se animó a indagar si sería posible verlo durante diez años más en la NBA. ¡James tuvo una respuesta épica!

“Sigo poniéndome en las mejores condiciones en las que puedo estar. Entreno mi cuerpo y entreno mi mente todos los días (…) Pero les digo que no creo que pueda jugar hasta los 46. Podemos pasar del 26 al 36, pero no creo que pueda llegar a los 46 y tampoco creo que a mi esposa le guste eso”, dijo entre risas James.

LeBron James no jugará hasta los 46 años en la NBA

Si por él fuera, no dudes que jugaría por 10 diez más, pero LeBron James no quiere problemas en la casa y frente a la posibilidad que a su esposa, Savannah Brinson, no le gusta la idea de estar en las duelas de la liga y en Los Angeles Lakers hasta los 46 años prefiere no pensar mucho en esa idea.

