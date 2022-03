La hegemonía de New England Patriots en la NFL estuvo a punto de llegar a la cima con una temporada perfecta. New York Giants y Eli Manning se cruzaron en el camino del mejor equipo en el que jugó Tom Brady y arruinaron un 19-0 en el Super Bowl 2008.

Jugadores como Wes Welker, Randy Moss, Mike Vrabel y el mismo Brady coformaron un equipo de los Patriots que no tuvo piedad con sus rivales en la temporada NFL 2007 y se convirtieron en la primera organización de la historia que logró ganar todos los juegos de fase regular desde que se jugaban 16 partidos (1978).

New England Patriots llegó al Super Bowl 2008 como el favorito a ganarse el título, pero New York Giants no paró de presionar a Brady al punto que terminó con un solo touchdown y cinco sacks. Eli Manning no desentonó y con dos pases de anotación lideró la victoria 17 a 14 puntos contra los Pats de TB12 y compañía.

Tom Brady se paró frente a las cámaras y en su serie documental ‘Man in the Arena’ (Hombre en la Arena) reveló grandes confensiones. Incluso, no tuvo problema en dar a conocer el mejor equipo en el que jugó. No ganaron el Super Bowl XLII y se perdieron de una celebración que hubiese durado “toda la vida”.

Tom Brady revela el mejor equipo en el que jugó en la NFL: New England Patriots 2007

“La mayor decepción cuando piensas en ese equipo es que ese juego (Super Bowl 2008) habría definido lo que ese equipo significaba en la historia de la NFL. Qué grandeza fue. Sigo pensando que fue lo mejor en lo que he jugado a pesar de que no ganamos el Super Bowl. Estaba en el equipo más complejo, pero es probablemente el mejor equipo. Fue el mejor equipo”, afirmó Tom Brady sobre los New England Patriots 2007 que perdieron el Súper Tazón 2008 vs. New York Giants.