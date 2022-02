Algunos le creen y otros no. Entonces, mientras se resuelve el misterio sobre si Tom Brady se retiró de manera definitiva de la NFL, un recuerdo sobre lo que sintió el quarterback la última vez que no pudo jugar fútbol americano por mucho tiempo cae como anillo al dedo.

La competitividad y el deseo de demostrarse así mismo que podía dar más y más llevaron a que Brady jugará por 22 años y se convirtiera en el quarterback más ganador de la historia con siete títulos de Super Bowl. Tom y el fútbol americano eran dos amigos inseparables que volverán a vivir un tiempo sin el otro.

Tom Brady tenía sed de revancha al inicio de la temporada 2008 luego de perder el Super Bowl XLII contra New York Giants, pero la campaña le iba a durar un solo cuarto porque en la Semana 1 contra Kansas City Chiefs sufrió una lesión que lo hice sentir cuánto extraña al fútbol americano.

Con una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, Brady no pudo jugar el resto de la temporada 2008 con New England Patriots. En ese momento, Tom reveló a través de su serie documental ‘Man in the Arena’ (Hombre en la arena) cuánta falta le hace estar en los emparrillados. Este mismo sentimiento lo volverá a vivir en la temporada 2022, por eso surge la pregunta… ¿Regresa a la NFL?

Tom Brady reveló cuánto extraña a la NFL en 2008 con New England Patriots

“Durante esa temporada que estuve sin jugar me di cuenta que el fútbol me daba mucha alegría. Hay un gran vacío en tu vida cuando no haces lo que te gusta, que es formar parte del equipo, subir a buses y aviones, entablar relaciones y crear recuerdos, lanzar el balón y disfrutar del tiempo juntos. Ya no era parte de eso, me sentía un extraño en el equipo”, afirmó Tom Brady al perderse el resto de la temporada NFL 2008 luego de la Semana 1.