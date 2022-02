Una vez Tom Brady anunció que se retiraba de la NFL se instaló la versión que firmaría un contrato por un día con New England Patriots. ¿Es cierto? Los expertos responden.

La historia de Tom Brady en New England Patriots no terminó como los aficionados de la NFL hubiesen querido. La relación con Bill Belichick sufrió el desgaste normal del tiempo y con un equipo sin muchos recursos ofensivos, TB12 se fue a Tampa Bay Buccaneers tras 20 temporadas.

Brady y Belichick crearon una de las mejores dinastías en la historia de la NFL al ganar seis anillos de campeón en el Super Bowl y, apenas Tom anunció su retiro, los rumores sobre un posible último partido como Patriot estuvieron a la orden del día.

La cuenta de Twitter no verificada de Simon Charles, periodista y escritor de Patriots Beat, afirmó que “Tom Brady dará un discurso en Patriot Place donde planea firmar un contrato de 1 día y retirarse como Patriot según fuentes del equipo”.

¡Boom! Estalló la bomba en Twitter, pero los expertos del portal NESN se encargaron de confirmar si Brady firmaría por un día para ponerse el jersey de New England Patriots y tener un retiro épico de la NFL. ¡La ilusión duro poco!

¿Es cierto que Tom Brady firmará un contrato para retirarse en los Patriots?

Según informó NESN, un portavoz de New England Patriots les confirmó que el equipo no piensa ofrecerle un contrato de un día a Tom Brady para que se retire como Patriot. Hasta el momento, la historia de TB12 y Bill Belichick en Foxborough no tendrá una última temporada.