El conjunto que consiguió vía intercambio a Carson Wentz ofertó de manera fuerte por el mariscal ex Seattle, quien recientemente se mudó a Denver para jugar con los Broncos. Bolavip te cuenta los detalles.

La temporada baja de la National Football League (NFL) ha tenido hasta ahora múltiples noticias relacionadas con la posición de mariscal, incluyendo la continuidad de Aaron Rodgers en Green Bay Packers o el intercambio que envió a Russell Wilson a Denver Broncos.

También, tan solo un día después, Washington Commanders se hizo de los servicios de Carson Wentz, mariscal que supo ser campeón de Super Bowl con Philadelphia Eagles, dejando Indianapolis Colts luego de solo una temporada.

Wentz no era el "Plan A" de los Commanders, quienes, según reportes, intentaron ir también por Russell Wilson, otro jugador que supo quedarse con un anillo de la NFL hace no mucho tiempo atrás. Bolavip te cuenta los detalles de por qué no se dio este intercambio.

Wilson estuvo a un paso de los Commanders

Según un reporte del periodista Albert Breer, Washington Commanders llegó a ofertar sus selecciones de primera ronda en los próximos tres Draft por Russell Wilson, pero Seattle Seahawks "no tenía intenciones de intercambiarlo dentro de la NFC". 24 horas después, deberán conformarse con Carson Wentz como su titular.