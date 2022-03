La Selección de los Estados Unidos se clasificó al Mundial de Qatar 2022 y Bolavip te trae las selecciones que les puede tocar en la fase de grupos y las que no.

¡Se terminó la espera y el sufrimiento para los norteamericanos! La Selección de los Estados Unidos vuelve finalmente a un Mundial: Estará en Qatar 2022 tras perderse la Copa del Mundo de Rusia 2018. El equipo de Gregg Berhalter entusiasma a su país.

Tenía que pasar una catástrofe ante Costa Rica para que no clasifiquen. Pero eso no sucedió, y junto a México y Canadá, son los tres primeros que irán de manera directa por las Eliminatorias de la Concacaf. En Qatar buscarán superar su mejor posición en un Mundial: Cuartos de Final en 2002.

Ahora, una de las cosas que más se anticipan serán los rivales. Este viernes 1 de abril se hará el sorteo donde Estados Unidos será parte del segundo bombo de cuatro que habrá. Desde Bolavip, les traemos los posibles rivales (y los que no pueden serlo) para el Mundial de Qatar 2022.

Equipos con los que no puede cruzarse

Hay dos condiciones para las Selecciones no europeas: No pueden tener un equipo de su confederación o de su bombo en su grupo. Por lo tanto, USA no podrá ir ante Canadá, Costa Rica (o el ganador de su repechaje), México (que además se encuentra en el Bombo 2) y todos los países en dicho Bombo en la foto de abajo.

Posibles rivales de fase de grupo para Estados Unidos

Los posibles rivales del USMNT serían todos los del primer Bombo, con Qatar como el más accesible, y Argentina, Brasil y Francia como los más sólidos. En el Bombo tres, salvo Canadá, son todos posibles rivales. En el último, el ganador del repechaje entre Costa Rica y el país oceánico no podrá ser parte del grupo de USA, mientras que el resto sí.