Carlos Antonio Vélez sigue siendo uno de los periodistas más críticos en el medio deportivo colombiano, pero también en su editorial 'Palabras Mayores', de Antena 2, aprovecha para exponer su pensamiento político y crítico.

Este jueves, aprovechando que el gremio de los trabajadores de la educación del país, Fecode, salió a marchar rumbo al Ministerio del Trabajo para manifestar muchas inconformidades, el periodista habló en su contra.

"Tienen un montón de garantías: no trabajan festivos, no trabajan domingos, tienen dos recesos, esos que dan de semana de no sé qué, semana de no sé cuál, más las vacaciones a mitad y final de año y están qué, pidiendo qué… por favor", dijo Vélez.

Como es sabido, a Vélez no le gusta que nadie se manifieste en Colombia y cada vez que se presentan manifestaciones de cualquier sector del país, aprovecha para expresarse en su contra y a mandarlos a trabajar.

Pero esta vez no solo se expresó su inconformidad con quienes protestan, si no que también acusó de 'asesino' a quien, para él, es el líder de estas manifestaciones que se hacen en el país.

El audio con las declaraciones se puede oír desde el minuto 11:15

"Y todo bajo la égida del ‘señor de las bolsas’, ‘Petrónio’, que es de los pocos que anda por ahí en la calle después de haber hecho parte de un grupo terrorista que quemó el Palacio de Justicia con los magistrados dentro. ¡Qué horror!. Y todavía hay gente que lo sigue… como les gusta seguir asesinos", aseguró Vélez..

