Entrenador mexicano le tiene poca fe a Andy Ruiz

El reconocido entrenador mexicano Ignacio Beristáin dudó que a pesar del cambio de entrenador, Andy Ruiz vuelva a ser campeón mundial de peso pesado, debido a que hay al menos dos peleadores que pueden ser un impedimento para ello, y señaló sus problemas de disciplina como algo vital para que ello suceda.

"Es un peleador con facultades a pesar de la gordura que tiene, es un peleador rápido, buen peleador, me dio un poco de tristeza ver que tuvo alguna dificultad con el entrenador que tenía (Manny Robles), un muchacho joven y que para mí es de los mejores entrenadores, y creo que la indisciplina de este gordito lo va a llevar a lo mismo". Afirmó Beristáin.

"No sólo el boxeo, el deporte en México está mal, muy mal, creo que difícilmente va a resurgir, porque los mismos federativos que llevan 20 o 25 años, algunos se han enriquecido ahí. Realmente no quisiera seguir hablando del boxeo amateur. Me retiré hace muchos años, pasé mis mejores años, pero creo que el boxeo mexicano está podrido desde sus raíces" Sentenció Ignacio.

Para añadir otro anécdota, Beristáin recordó cuando subió a la esquina de Julio César Chávez, asegurando que fue una experiencia que no disfrutó mucho, a pesar de que cualquiera hubiera querido estar en la esquina del gran JC.

Finalmente, sentenció que el boxeo amateur de México, o boxeo olímpico, no tendrá nunca más el brillo que tuvo cuando él formó parte de la selección como entrenador, cuando ganaron dos oros y dos bronces en los Juegos Olímpicos de México 1968.

